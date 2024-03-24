التحالف الوطني ينظم قافلة طبية جديدة لدعم 4 قرى بمركز سوهاج

نجحت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى سوهاج الجامعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 108 مرضى في 4 قرىـ وهي تونس والشيخ مكرم وأولاد عزاز وسعداوي بمركز سوهاج، وذلك خلال اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكد رافت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن تنظيم القافلة جاء في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

كما أوضح إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية.