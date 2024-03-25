عمرو الليثي يلتقي بعمال «2350 فدان» بحدائق العاصمة ويهديهم جوائز مالية

في جولة للإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، في منطقة حدائق العاصمة الإدارية، التقى بعدد كبير من العمال في عدد من المشروعات، ليبرز ويتعرف على طبيعة العمل ويكشف الدور المهم الذي يؤديه العامل المصري في التشييد والبناء.

عمرو الليثي في مشروع 2350 فدان

التقى «الليثي»، بعمال مشروع 2350 فدان، في محاولة منه لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم وتقديم لهم عدد من الهدايا والمبالغ المالية التي تساعدهم على قضاء حواجهم وتدخل عليهم الفرحة والسعادة، موجهًا لهم الشكر على ما يبذولنه من عمل في نهار رمضان لإنجاز الأعمال على أكمل وجه.

وقدم لبعض العاملين في المشروع، جوائز مالية للإجابة على «فوازير»، وهي فقرة يقدمها الإعلامي عمرو الليثي يوميًا، والجوائز هي عبارة عن مبالغ مالية، والسؤال الأول «ما هو لقب النادي الأهلي؟»، لتكون الإجابة من بعض العاملين بـ«الشياطين الحمر»، والسؤال الثاني «ما هو لقب نادي الزمالك»، وكانت الإجابة سريعة من العاملين بـ«الفن والهندسة».

وجاءت أغلب أسئلة حلقة اليوم من برنامج «واحد من الناس» للعاملين في منطقة 2350 فدان في حدائق العاصمة، عن ألقاب الأندية الرياضية في مصر.