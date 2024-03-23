عمرو الليثي يفاجئ عامل نظافة بـ5 آلاف جنيه.. والأخير: «رزق أولادي»

قابل الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع على فضائية «الحياة»، أحد عمال النظافة، ويدعى جمال الجبالي، من محافظة المنوفية، ويعمل في البلدية، ويبلغ من العمر 64 عامًا، ولديه 3 أولاد متزوجين.

وتابع الجبالي: «أعمل باليومية، وأطلب من الله الستر والرضا، وطالما الحياة ماشية، مش عاوزين حاجة».

وأعطاه الليثي، هدية مادية قدرها 5000 جنيه، وعبر عن سعادته قائلًا: «ألف شكر، وهذا رزق أولادي كسوة ومصاريف ومتطلبات العيد».