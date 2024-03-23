رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عمرو الليثي يفاجئ عامل نظافة بـ5 آلاف جنيه.. والأخير: «رزق أولادي»

كتب:

أحمد العانوسي
05:31 م | السبت 23 مارس 2024
برنامج واحد من الناس

برنامج واحد من الناس

قابل الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع على فضائية «الحياة»، أحد عمال النظافة، ويدعى جمال الجبالي، من محافظة المنوفية، ويعمل في البلدية، ويبلغ من العمر 64 عامًا، ولديه 3 أولاد متزوجين.

وتابع الجبالي: «أعمل باليومية، وأطلب من الله الستر والرضا، وطالما الحياة ماشية، مش عاوزين حاجة».

وأعطاه الليثي، هدية مادية قدرها 5000 جنيه، وعبر عن سعادته قائلًا: «ألف شكر، وهذا رزق أولادي كسوة ومصاريف ومتطلبات العيد».

اقرأ المزيد:

«واحد من الناس» يهدي بائعة «فرش أحذية» 5 آلاف جنيه

واحد من الناس.. عمرو الليثي يلتقي عمال أحد الأندية في أكتوبر ويهديهم جوائز مالية

فقدت ابنها أمام عينها.. 5 آلاف جنيه جائزة «واحد من الناس» لـ«شربات شحاتة»

جوائز مالية.. «واحد من الناس» يجري مسابقة لعمال محطة صرف صحي أبو رواش

«حكايته هتوجع قلبك».. «واحد من الناس» يحل أزمة الحاج علاء
بقلم أحمد العانوسي