يتطلع المسلمون نحو معرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك، خاصة في محافظات الصعيد، لذا نستعرض موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:12 مساءً، وذلك وفقًا إلى إمساكية شهر رمضان، الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445، مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا، وهي كالتالي:

الفجر: 4:28 صباحًا.

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:12 مساءً.

لعشاء: 7:28 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

ويبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء 26 مارس 14 ساعة و4 دقائق، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتى نهاية الشهر الفضيل.