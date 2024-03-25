سعد المطعني: إذاعة القرآن الكريم شعار مصري نقل للدنيا علوم الدين

قال الإذاعي سعد المطعني، كبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، إنّ إذاعة القرآن الكريم هي المنبر الوسطي السمح، الذي نقل للدنيا كلها علوم الإسلام الحنيف، مشددًا على أنه نقل هذه العلوم بطريقة سهلة ميسرة للجميع.

أكّد «المطعني»، خلال برنامج «البيت»، على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أنّ إذاعة القرآن الكريم تبث على النايل سات والعرب سات، مشيرًا إلى أنّ إذاعة القرآن الكريم شعار خالص لأم الدنيا، وانطلقت فى العديد من الدول بهذا الشعار.

الإذاعيون المصريون أسسوا إذاعات بلغات أصحابها

وأوضح أن هناك العديد من الإذاعيين المصريين شاركوا في تأسيس إذاعات بلغات أصحابها، وجاءت بعضها في ماليزيا وغانا، مؤكدًا أن هذه هي مصر الثقافة والحضارة التي تنشر الوسطية، منوهًا إلى أن إذاعة القرآن الكريم تعتمد في برامجها على الأزهر الشريف.

وشدد الإذاعي سعد المطعني، كبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، على أن إذاعة القرآن الكريم تحولت إلى منبر الوسطية في العالم.