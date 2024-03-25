لجنة الفصل في عضوية الغرف السياحية تنتهي من تلقي الاعتراضات اليوم

تنتهي اليوم الاثنين لجان الفصل في الاعتراضات المقدمة من الكيانات السياحية على عدم إدراجها في كشوف الجمعية العمومية للغرف السياحية الـ 5 وهي غرف «المنشآت الفندقية- المنشآت والمطاعم السياحية- الغوص والأنشطة البحرية- العاديات والسلع السياحية- شركات السياحة»، من تلقي طلبات الكيانات المعترضة على عدم إدراجها بالجمعيات العمومية، وبالتالي حرمانها من الترشح أو المشاركة بانتخابات تلك الغرف التي ستجرى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

الرد خلال 8 أيام من تلقي الاعتراض

ووفقا لقرار الاتحاد المصري للغرف السياحية بتشكيل تلك اللجان، فإن تلك اللجان سترد على الاعتراضات المقدمة من كل منشآة سياحية على حدة خلال 8 أيام من تلقي اللجان للاعتراض، على أن يكون قرار تلك اللجنة بقبول الاعتراض أو رفضه مسببا.

5 لجان للفصل في العضويات

وطبقا لقرار الاتحاد المصري للغرف السياحية، شكل الاتحاد 5 لجان للفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت كلا بحسب الغرفة السياحية التي ينتمي إليها، على أن تترأس هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد تلك اللجان مع وجود عضو مالي وقانوني من الاتحاد بتشكيل تلك اللجان، إضافة إلى وجود أحد العاملين بكل غرفة ضمن تشكيلة اللجنة المختصة بالفصل في الاعتراضات المقدمة من أعضاء تلك الغرفة.