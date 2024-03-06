رسوم تراخيص المحال التجارية.. شباك واحد لإنهاء الأوراق

أكدت محافظة القاهرة، أن الفرق الميدانية بالأحياء، تمبر بسيارات مركز تكنولوجي على المحال التجارية لتعريف أصحاب المحلات بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154، حيث يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل.

الأوراق المطلوبة للترخيص

- السجل التجاري

- البطاقة الضريبية

- نوع النشاط

- صفة مقدم الطلب

- عنوان المحل المراد ترخيصه

- رسم كروكي يوضح موقع المحل

وأوضحت، أنه يتم استلام المستندات المطلوبة لترخيص النشاط التجاري من صاحب المحل في مكانه مع منحه إيصال يفيد التقديم للترخيص مع استكمال أعمال الترخيص، علما بأن تسليم المستندات يكون بالمجان من خلال فرق العمل التي تجوب الشوارع وتمر على المحلات.

حصر الأنشطة التجارية

وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال لـ«الوطن»، إنه لا يوجد حصر حقيقي بعدد المحلات والأنشطة التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عام والقاهرة على وجه التحديد، لافتا إلى أن الرقم التقريبي لعدد المحالّ الموجودة نحو 5 ملايين محل على مستوى الجمهورية، وفي حال ترخيصها ستدر دخلا كبيرا على الدولة، كما ستحصل تلك الأنشطة على خدمات ويتم التعامل الرسمي معها دون أي مضايقات تتعرض لها من الوحدات المحلية وخلافه، لافتا إلى أن الترخيص يتم مرة واحدة ورسوم الترخيص تدفع مرة واحدة.