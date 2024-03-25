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دراما المتحدة

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: اعتماد قرار وقف إطلاق يهدف إلى تخفيف معاناة غزة

كتب:

محمد عزالدين
05:31 م | الإثنين 25 مارس 2024
مندوبة أمريكا في مجلس الأمن

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن

قالت مندوبة مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إن اعتماد قرار وقف إطلاق يهدف إلى تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: «نتقدم باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة»، موضحا أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية وتلقي المساعدات.

وأكدت أن الولايات المتحدة تدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة أن الولايات المتحدة تدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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بقلم محمد عزالدين