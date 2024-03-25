أفضل صيغة دعاء موت الغفلة.. «اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك»

دعاء موت الغفلة من الأدعية المهمة التي يبحث عنها كثير من الناس، وذلك مع انتشار الموت الغفلة بين الناس وخاصة بين الشباب، ودعاء عن الموت الغفلة حتى يحصن به الناس انفسهم، كما أن الموت من أكثر الأمور التي تخيف أغلب الناس، وهو هاجس سيئ لدى البعض منهم، ويرصد الوطن في السطور التالية دعاء موت الغفلة.

دعاء موت الغفلة

وعن دعاء موت الغفلة قال الشيخ علي جمعة، في حديث سابق له، أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم «اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك»، رواه مسلم، كما أن الموت الفجأة ليس من علامات سوء الخاتمة وإنما غرضه التنبيه، فينبه الموجودين على قيد الحياة.

صيغ مختلفة لدعاء الموت الغفلة

وهناك عدد من الأدعية التي ممكن أن نستعين بها في دعاء موت الغفلة وردت عن السلف الصالح منها:

- اللهم إني أخاف الموت علي غفلة واخاف الموت علي معصية واخاف ظُلمة القبر، اللهم أهدِ قلبي وأغفر لي وأحسن خاتمتي واقبضني في ساعة رضا ، اللهم اهدني ثم اهدني ثم اهدني ثم خذني اليك

- لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعالي ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهد أحد وصمدا ونحن له مسلمون.

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهد أحد وصمدا ونحن له عابدون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهد أحد وصمدا ونحن له قانتون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهد أحد وصمدا ونحن له صابرون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري وعليك توكلت يا أرحم الراحمين.