أحمد الطاهري: طه حسين تعرض لاتهامات كثيرة بعد صدور كتاب «في الشعر الجاهلي»

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن كتاب «في الشعر الجاهلي» الصادر عام 1926 لعميد الأدب العربي الكاتب طه حسين، أكد من خلاله أن الشعر الجاهلي كُتب في الأساس بعد ظهور الإسلام، ونُسب إلى شعراء الجاهلية.

اتهامات ضد عميد الأدب العربي طه حسين

وأشار «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام محترم»، المُذاع على إذاعة «الراديو 9090»، إلى أن ذلك كان سببًا في توجيه العديد من الاتهامات إلى شخص طه حسين، ووصل الأمر إلى التشكيك في إيمانه، منوهًا بأن هذه العاصفة من الاتهامات ضد عميد الأدب العربي لم تهدأ إلا بعد سحب الكتاب من الأسواق.

تعديل بعض فصول الكتاب

وأوضح، أن هذه العاصفة من الاتهامات لم تهدأ أيضًا، إلا بعد أن تم تعديل بعض فصول الكتاب وحذف فصول أخرى.