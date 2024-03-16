أحمد الطاهري: كتاب الشعر الجاهلي فتح على طه حسين أبواب جهنم

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي نجد كتابات وأقاويل منسوبة إلى نجيب محفوظ أو يوسف إدريس أو أحد الكتاب الكبار ولم يكتبوا هذه الأقاويل وهذا ما أراد إيضاحه عميد الأدب العربي طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي، والذي صدر عام 1926.

سرقة الأشعار ونسبها للآخرين

وأوضح الطاهري، خلال تقديمه برنامج «كلام محترم» على إذاعة «الراديو 9090»، أن عميد الأدب العربي توصل إلى نتيجة من خلال هذا الكتاب مفادها أن ما يسمى بالشعر العربي في أغلبه «منحول»، والذي يعني أن هناك من سرق شعر شخص آخر ونسبه لنفسه، أو شخص آخر غير معروف قام بكتابة شعر ونسبه إلى شاعر معروف وغيره.

كتاب الشعر الجاهلي يتسبب في أزمات لطه حسين

وأشار إلى أن هذا الشخص غير المعروف ينسب كتاباته إلى آخر أو كاتب معروف وتحديدًا من شعراء الجاهلية «الفطاحل»، موضحًا أن هذا الكتاب لطه حسين تسبب له في أزمات، قائلًا: «فتح على طه حسين أبواب جهنم وقتها».