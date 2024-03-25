وزير التعليم يستقبل السفيرة الأمريكية لبحث التوسع في مدارس «STEM»

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

النقاط المضيئة في التعليم المصري

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور رضا حجازي بقوة العلاقات المصرية الأمريكية على الأصعدة كافة، وما تشهده من تطور في جميع القطاعات، لا سيما في مجال التعليم قبل الجامعي.

وأكد أن الوزارة تربطها علاقة استراتيجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مشيرا إلى أوجه التعاون بين الجانبين في عدة محاور، منها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مؤكدا حرص الوزارة على التوسع في هذه المدارس خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث إنها تعد من النقاط المضيئة في التعليم المصري لما تمتلكه من مناهج وآليات تقييم وأنشطة، فضلاً عن الاهتمام بالنواحي الشخصية للطلاب.

متطلبات سوق العمل

كما استعرض الوزير آليات تعاون الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التعليم الفني من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن هناك عددا من الدول تطلب الاستعانة بخريجي هذه المدارس، وهو ما يؤكد أن الوزارة تعمل وفق متطلبات سوق العمل.

كما لفت الوزير إلى التعاون المشترك في مجال تحسين مهارات القراءة والكتابة في الصفوف الأولى وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية لتقييم الطلاب «PISA بيزا».

ومن جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج، عن بالغ سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة سعيها لتعزيز آليات التعاون المشترك مع الوزارة في مختلف ملفات التعليم، مشيرة إلى ما قامت به مصر من جهود متميزة في مجال تطوير التعليم والذي يدعو إلى الفخر، موضحة أن الارتقاء بالتعليم هو أساس نهضة الدول.

ملف التعليم أولوية لدى حكومتي مصر وأمريكا

وأشادت السفيرة الأمريكية بالشراكة القوية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهود الدكتور رضا حجازي في تطوير المنظومة التعليمية وخبرته المهنية الكبيرة في هذا المجال، مؤكدة أن ملف التعليم يعد أولوية للحكومتين المصرية والأمريكية، وأعربت عن اعتزازها وفخرها بالتعاون بين الحكومتين في مجال التعليم.

وناقش اللقاء سبل التوسع في النموذج التعليمي لمدارس STEM، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم هذا النموذج بشكل استراتيجي لتقديم نموذج فعال لمدارس STEM من خلال معامل متطورة خاصة للمدارس التي سيتم افتتاحها قريبًا، حيث أعرب الجانب الأمريكي عن فخره بنموذج مدارس STEM، مشيدًا بطلاب هذه المدارس ونجاحاتهم الأكاديمية على المستوى المحلي والدولي.