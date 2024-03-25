تحذير للصائمين.. عادة شائعة أثناء تناول التمر تسبب أضرارا في المعدة

يتناول ملايين المسلمين حبات التمر قبل الإفطار مباشرة، وهي من السنن المحببة، ويحرص البعض خلال الفترة من الإفطار حتى السحور على تناوله، للحفاظ على نشاط الجسم خلال ساعات النهار، لكن هناك عادة خاطئة يفعلها كثيرون أثناء تناول التمر، تسبب أضرارًا صحية كثيرة على جسم الإنسان، خاصة المعدة.

ونصح الدكتور محمود عز الدين، استشاري التغذية والسمنة المفرطة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بغسل التمر جيدًا قبل تناوله، إذ يتعرض للأتربة والميكروبات، إذ يكون معرضًا للجو وعوامل الطقس المختلفة، خاصة إذا كان غير مغلف، كما لامسته كثير من الأيدي، ويجب غسله أيضًا حتى لو كان مغلفًا، فمن الممكن أن تكون لامسته أياد كثيرة أثناء التغليف.

ويتعرض التمر أيضًا لبقايا المُبيدات والمواد الكيميائية إذ وجدت، فيجب غسله بالمياه قبل تناوله، وعدم غسله بنفس المياه أكثر من مرة، لتجنب عودة الميكروبات والمبيدات عليه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الطبقة اللاصقة تتطور أثناء تجفيف التمر، وتعد مكانًا جيدًا لنمو البكتيريا، ما يؤدي إلى الإصابة بآلام المعدة والميكروبات، وقد يصل إلى التسمم الغذائي.

طرق حفظ التمر

وهناك عدة طرق لحفظ التمر، يمكنك تجربها للحفاظ على التمر، بحسب شبكة «CNN»، وهي ما يلي:

- التجميد أفضل الطرق للحفاظ على التمر وتخزينه، فهو يعمل بشكل رئيسي على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة.

- خفض العمليات الحيوية والأكسدة.

- يجب أن يكون التجيمد بأقل حرارة ممكنة.

- يمكن حفظ التمر في الثلاجة لمدة 3 أسابيع.

فوائد التمر

وللتمر فوائد عديدة، منها:

- يحتوي التمر على الفيتامينات والمعادن والألياف.

- يحتوي التمر أيضًا على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 والحديد.

- يساعد على زيادة الطاقة.

- وجبة خفيفة لزيادة النشاط، يمكن إضافتها إلى العسل أو إلى الزبادي، أو تناوله مع الشوفان.

- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

- يحافظ على صحة القلب والعظام.