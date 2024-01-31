«معلومات الوزراء»: الوادي الجديد تنتج 175 ألف طن تمور سنويا

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التمر هو المحصول الأساسي بمحافظة الوادي الجديد، ومصدر الدخل الأهم لمزارعي المحافظة، لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة، موضحا أنّ حصاد البلح يعد موسما تاريخيا ذا طابع خاص بالوادي الجديد، ويُطلق عليه بلغة أهل البلد «الدمهرا»، وهي كلمة واحاتية معناها جمع البلح من أشجار النخيل.

مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور

وأضاف المركز في «بودكاست جديد»، أنّ مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور ويمثل الإنتاج المصري نحو 18% من الإنتاج العالمي، لذلك جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بزراعة النخيل والتمور، وإنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 5 ملايين نخلة في توشكى وشرق العوينات، و5 ملايين نخلة في الوادي الجديد، موضحا أنّ المحافظة تنتج سنويا 175 ألف طن تمور.

توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الوادي الجديد

وأوضح المركز، أنّ المشروعات الزراعية ساهمت في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الوادي الجديد باعتبارها من الزراعات كثيفة العمالة، ويرجع نجاح الوادي الجديد في إنتاج التمور إلى استمرارها في إدخال أصناف جديدة يصل عددها إلى أكثر من 25 صنفا، أبرزها المجدول وهو صنف ذات جودة عالية.