عاجل.. 5 أيام إجازة عيد الفطر.. «اعرف الموعد»

كشفت مصادر حكومية، عن ‎موعد إجازة عيد الفطر المبارك الذي سيحل علينا أول أيامه وفق حسابات مركز البحوث الفلكية، يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ليكون شهر رمضان الحالي مكتملًا 30 يومًا.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ‎موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص ستبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتنتهي الأحد 14 أبريل، لافتة إلى أنها ستكون 5 أيام، وهي: «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد».

مد موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

أوضحت المصادر أن هناك اتجاها لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار الإجازة على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء 3 أبريل، لافتة الى أن مجلس الوزراء سيقرر مد الإجازة إلى يوم الأحد 14 أبريل، تعويضا عن يوم السبت الذي يدخل ضمن إجازة العيد.

ونصت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، بأن إجازات عيدي الفطر والأضحى، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بأجر كامل.

في الوقت الذي أجاز فيه قانون العمل، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، استدعاء صاحب العمل للعامل لديه يوم إجازته ، بشرط تعويضه بمثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل من أيام إجازته.