موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات.. اعرف التفاصيل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات المختلفة، موضحاًَ أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل 2024، هو أول ايام عيد الفطر المبارك، حيث سينتهي شهر رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات

وأوضح المعهد وفقاً لتقرير صادر عنه، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، جرى حسمه بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية.

و تسعترض «الوطن» في السطور التالية مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 بمختلف المحافظات، وهي كالتالي:

القاهرة: 5:59 صباحا

الجيزة: 5:58 صباحا

الإسكندرية: 6:02 صباحا

الفيوم: 6 صباحا

بورسعيد: 5:53 صباحا

السويس: 5:53 صباحا

بني سويف: 5:59 صباحا

المنيا: 6:02 صباحًا

أسيوط: 6 صباحًا

سوهاج : 5:59 صباحا

العريش: 5:47 صباحا

الطور 5:50 صباحا

سانت كاترين: 5:48 صباحا

قنا: 5:55 صباحا

أسوان: 5:56 صباحا

أبوسميل: 6:02 صباحا

طابا: 5:44 صباحا

مرسى مطروح: 6:13 صباحا

شرم الشيخ: 5:47 صباحا

الغردقة: 5:50 صباحا

دمنهور: 6 صباحا

الخارجة: 6:05 صباحا

طنطا: 5:58 صباحا

الإسماعيلية: 5:53 صباحا

المنصورة: 5:57 صباحا

الزقازيق 5:56 صباحا

بنها: 5:58 صباحا

شبين الكوم: 5:59 صباحا

كفر الشيخ: 5:58 صباحا

شلاتين: 5:16 صباحا

حلايب: 5:12 صباحا

نويبع: 5:45 صباحا

السلوم: 6:21 صباحا

دمياط: 5:55 صباحا