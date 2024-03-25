مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15.. نور خالد النبوي يحاول إنقاذ مايان السيد

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم، تطورا في الأحداث بين علاقة الفنان خالد النبوي بأبنائه، خاصة في ظل إجراء الانتخابات لاختيار من يدير المنزل اليوم، بعد يوم الصمت الانتخابي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15

وقرر «مروان»، نور خالد النبوي، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15، أن يقف بجوار «مادي» مايان السيد، لأنها فقدت الأمل في الشفاء، وتسيطر عليها حالة من الاكتئاب الشديد، ولكن مروان يحاول أن يقنعها أنه ما زال هناك أمل، ويعطي لها طاقة جديدة.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر الجمهور موعد الحلقة الـ15 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في تمام الساعة 10:15 صباحا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama.

وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا، إضافة إلى منصة watch it التي تتيح عرض الحلقة يوميا تزامنا مع عرضها على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.