مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15.. زواج مديحة ومحمود في خطر

يحرص محبي الفنان خالد النبوي على متابعة أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15، لمعرفة ما ستؤول إليه المفاجآت التي انتهت عليها أحداث الحلقة الـ14، أبرزها عقاب «مختار» خالد النبوي لابنته «مايا» إلهام صفي الدين بعد هجومها على محل «مي» حلا شيحة، لتعترض «مايا» على هذا العقاب من خلال حلق شعرها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 15

ومن المقرر، أن تشهد أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15 معرفة مصير «مديحة» نشوى مصطفى و«محمود» محمود حافظ، بعدما جمع «محمود» ملابسه وترك المنزل لوالدته بسبب رفضها لزواجه من نشوى مصطفى، إذ أمرته بالابتعاد عنها خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم تصاعدا في الأحداث ومنها تهجم «مايا» إلهام صفي الدين ابنة «مختار» خالد النبوي على محل «مي» حلا شيحة وتكسيره وتهديدها بالابتعاد عن والدها.

كما شهدت انقطاع المياة عن منزل «مختار» للضغط عليه لبيع المنزل، ثم تنتقل الأحداث إلى «مادي» مايان السيد التي نكتشف إصابتها بنوع من الاكتئاب يجعلها تنعزل عن العالم لفترة من الوقت.