مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ15.. رد فعل خالد النبوي على حلق شعر ابنته

شهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم العديد من المفاجآت، إذ قامت «مايا» إلهام صفي الدين ابنة «مختار» خالد النبوي بالهجوم على محل «مي» حلا شيحه وتكسيره وتهديدها بالابتعاد عن والدها، مما جعل الجمهور في حاله في التشويق وانتظار مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15 لمتابعة باقي الأحداث.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 15

ومن المقرر أنّ تكشف الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم عن رد فعل «مختار» خالد النبوي والد «مايا» إلهام صفي الدين بعدما يرى الطريقة التي استخدمتها للتعبير عن اعتراضها ردا على توبيخها وعقابها عن طريق حلق شعرها، كما شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل إمبراطورية ميم.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء في الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم تعاطف «منى» هاجر السراج و«مروان» نور النبوي أشقاء «مايا» إلهام صفي الدين معها بعدما وجدوا أنه لن يوجد حل أمامهم سوى الوقوف بجانبها ودعمها في ظل الحالة النفسية التي تمر بها.