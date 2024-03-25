موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ 15

شهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم توترا داخل عائلة «مختار» خالد النبوي، بعدما وجه لابنته «مايا» إلهام صفي الدين توبيخا شديدا وعاقبها على ما فعلته مع «مي» حلا شيحه في محلها.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 15

ينتظر الجمهورموعد إعادة الحلقة الـ15 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في تمام الساعة 10:15 صباحا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا، إضافة إلى منصة watch it التي تتيح عرض الحلقة يوميا تزامنا مع عرضها على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل إمبراطورية ميم توترا شديدا بمنزل «مختار» خالد النبوي حيث كان رد فعل ابنته «مايا» على ما فعله معها مختلفاً، وقرر أشقائها «منى» هاجر السراج و«مروان» نور النبوي أن يقدموا لها الدعم بعد تدمير حالتها النفسية.

وجاء في الحلقة الكثير من الاعتراضات حيث اعترض «محمود» محمود حافظ على فعل والدته مع «مديحة» نشوى مصطفى وعلى رفضها للزواج منها، حيث جمع أغراضه بحقيبة وترك لها المنزل.