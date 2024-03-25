جزار يُقرض زبائنه لحما بالآجل.. قصة إنسانية من برنامج حياة كريمة

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، بائع لحوم «جزار»، يساعد أبناء منطقته في شراء اللحمة مع دفع ثمنها بالآجل.

حياة كريمة يسدد ديون 30 ألف جنيه عن متعثرين في شراء اللحمة

وقال خلال حواره مع الإعلامي أيمن مصطفى: «أنا بقالي 20 سنة في المهنة دي وشغال بنفس الطريقة، والناس بتسد الفلوس على شهور على حسب حالة كل زبون، يعني أنا عندي ناس بقالها سنتين متعثرين مش بيدفعوا، ومعايا حوالي 30 ألف ديون، وبحتسب العمل الخير ده عند ربنا لأني أكيد مليان ذنوب، وأنا مكنش معايا فلوس الأول والحمدلله ربنا سترني».

وتواصل الإعلامي أيمن مصطفى، مع عدد من زبائن بائع اللحمة، مؤكدًا له أن مؤسسة «حياة كريمة» تكفلت بسداد كل ما عليهم من ديون، مع توفير مبلغًا من المال حتى يتمكنوا من شراء ما يريدون في أي وقت.

ميدالية أبطال حياة كريمة لجزار يسدد ديون زبائنه

وقدّم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، للبائع ميدالية أبطال حياة كريمة، بجانب مبالغ مالية لمساعدة كل من يريد شراء لحمة.