ميدالية أبطال حياة كريمة ومكافأة 150 ألف جنيه.. مفاجأة سعيدة لعاملة نظافة

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، عاملة نظافة في أحد المستشفيات، مريضة قلب وليس لديها الإمكانية لشراء الأدوية الخاصة بها أو تجهيز إحدى بناتها المقبلة على الزواج، بسبب حصولها على مرتب غير كاف.

وقالت السيدة: «الحمدلله الدنيا ماشية بالرضا، ومش خايفة من بكرة لأن ربنا موجود، وربنا حافظ لكل واحد فينا رزقه، وأنا رزقي بناتي».

وفي البداية، قدّم الإعلامي أيمن مصطفى 500 جنيه للسيدة مساعدة لها، ثم بعد ذلك قابلت السيدة عاملة نظافة أخرى، تواجهها أيضًا مشكلة عدم القدرة على دفع مصاريف أبنائها بسبب أنتهاء فترة عملها، فأعطتها المبلغ، الذي حصلت عليه، على الرغم من احتياجها لهذا المبلغ، وقالت لها: «أنتِ محتاجة الفلوس دي أكثر مني وأنا دلوقتي شغالة ومحدش استغنى عني، ربنا بعت الفلوس دي ليا وربنا بعتني ليكي، عشان نساعد بعض وده رزقك أنتِ».

ميدالية أبطال حياة كريمة ومكافأة مالية

فقدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، لعاملة النظافة، ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه مساعدة لها.

وعبرت عن شكرها باكية: «ده كتير عليا، وأنا فرحانة ومبسوطة ده رزق بناتي، ربنا اللي عالم بحالي، وهو اللي بعتك ليا تساعدني، ألف حمد وشكر ليك يارب».