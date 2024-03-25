من هو إمام صلاة التراويح في الحرم المكي 1445؟

في ليلة السادس عشر من شهر رمضان المبارك، يتابع المسلمون في كافة أنحاء العالم أئمة صلاة التراويح في الحرم المكي، والتي تبدأ عقب انتهاء صلاة العشاء مباشرة، وعددها ما بين 8 إلى 11 ركعة، تصلى ركعتين ركعتين، ويجوز للمسلم أن يزيد فيها ويتلو ما يشاء من آيات الله.

وكشفت رئاسة الشئون الدينية للحرمين، عن جدول أئمة صلاة التراويح في الحرم المكي في المسجد الحرام والنبوي، اليوم الاثنين، ليلة الـ16 من شهر رمضان المبارك.

من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام؟

ويؤم صلاة التراويح في المسجد الحرام، اليوم الاثنين، ليلة 16 من شهر رمضان المبارك 3 من الشيوخ، إذ يكون الإمام في التسليمتين الأولى الشيخ بدر التركي، بينما في التسليمتين الثانية الدكتور الشيخ الوليد الشمسان، بينما يكون إمام المسلمين في التسليمة الأخيرة مع الوتر الشيخ عبدالرحمن السديس.

إمام صلاة التراويح في المسجد النبوي

ونشرت الرئاسة الدينية لشؤون الحرمين، جدول أئمة صلاح التراويح في المسجد النبوي، مشيرة إلى أنه يؤم المسلمين في التسليمات الأولى الشيخ خالد بن سليمان المهنا، بينما يكون إمام صلاة التراويح في المسجد النبوي في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان.

يشار إلى أن رئاسة شئون الدينية بالحرمين، كانت قد أعلنت عن تفعيل خدمات المطوفين على مدار الساعة، مع ازدياد المعتمرين في شهر رمضان، وذلك وفق خطة الرئاسة خلال الشهر الفضيل.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها الرئاسة «وليطوفوا»؛ لدعم مهام المطوفين؛ ليستطيعوا أداء مهام تطويف المعتمرين ومساعدتهم على أداء المناسك المقدسة بيسر وسهولة، وفي بيئة تعبدية آمنة، تحفها الخشوع والسكينة.