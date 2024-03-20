من هو إمام صلاة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي اليوم؟

في اليوم العاشر من رمضان، يرغب العديد من المسلمين في معرفة من هو إمام المسجد النبوي في صلاة التراويح الليلة، لذا أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة إكس «تويتر سابقا» عن جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت رئاسة الشؤون الدينية، أن صلاة التراويح هي سنة نبوية مؤكدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتُصلى مباشرة بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وتنتهي قبيل صلاة الفجر، وهي من العبادات التي تزيح الهموم من قلب المسلم، وتريح النفس، وهذا هو السبب الرئيسي لتسميتها بذلك.

إمام صلاة التراويح في المسجد النبوي

وكشفت رئاسة الحرمين عن جدول أئمة صلاة التراويح اليوم الأربعاء ليلة العاشر من رمضان في المسجد النبوي، إذ يؤم المصلين في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب بن حميد، بينما يؤم المسلمين في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر فضيلة الدكتور صلاح بن محمد البدير.

إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام

ووفقا لجدول صلاة التراويح الذي نشرته رئاسة الحرمين، يؤم صلاة التراويح في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك ليلة الأربعاء بالمسجد الحرام، في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن محمد التركي، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

ما هي فوائد صلاة التراويح في رمضان؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أن صلاة التراويح من السنن المؤكدة عن النبي، لما لها من فوائد للمسلم لا حصر، نذكر أهمها في السطور التالية:

- تساعد الذاكرة على حفظ آيات القرآن الكريم دون تعثر، نتيجة كثرة الاستماع للقرآن.

- تعد التلاوة القرآنية لها أثر كبير على نفس الإنسان، وتؤدي إلى الهدوء والسكينة.

- استراحة النفس من المشقة والتعب.