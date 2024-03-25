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دراما المتحدة

إحباط محاولة تهريب كمية من عقار الكبتاجون بقيمة 15 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
07:32 م | الإثنين 25 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع وتهريب المواد المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر عبر أحد المواني البحرية لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 عناصر أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهم 212 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش، 5 كيلوجرامات لبودرة مخدر الكبتاجون، كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع عقار الكبتاجون، والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ15مليون جنيه تقريبا.

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