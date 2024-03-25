إحباط محاولة تهريب كمية من عقار الكبتاجون بقيمة 15 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع وتهريب المواد المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر عبر أحد المواني البحرية لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 عناصر أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهم 212 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش، 5 كيلوجرامات لبودرة مخدر الكبتاجون، كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع عقار الكبتاجون، والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ15مليون جنيه تقريبا.