ما زالت الأحداث تسير بشكل متسلسل، والصراع والمشكلات قائمة بين مختار خالد النبوي وأبنائه، مما يدفع الجمهور إلى انتظار مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 16.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 16

ستكون مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 16، بطولة الفنان خالد النبوي، في الساعة 10:15 صباحًا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama.

وتأتي الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، إضافة إلى منصة watch it الإلكترونية، التي تتيح عرض الحلقة يوميًا بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.