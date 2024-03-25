مدحت شلبي: لم أكن ضابط شرطة محترفا.. كل خدمتي في الرياضة

أكد المذيع والمعلق الرياضي مدحت شلبي، أنه لم يكن ضابط شرطة محترفا، وبعد الالتحاق والتخرج في كلية الشرطة عمل سنة واحدة في إطار الأمن العام، وكان من المتفوقين وتم تعيينه في قسم النزهة بجانب منزله.

لعبت مع منتخب الشرطة

وشدد «شلبي»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»، على أنه في هذا الوقت كان يلعب ضمن منتخب الشرطة لكرة القدم، وكان يخرج في العديد من التدريبات مع الفريق، ولكن المأمور كان يشعر بالضيق من أن هناك ضابطا يعمل معه لفترة قليلة وبعدها يذهب للمشاركة في تدريبات كرة القدم.

وتابع: «بعت للمديرية عشان يشوف.. قالهم هيبوظ الضباط والقسم»، منوهًا بأنه انتقل بعد ذلك لمركز التدريب الرياضي باعتباره أنه كان يلعب في منتخب الشرطة كرة القدم، وأكمل باقي خدمته في الرياضة، وبعدها حرس جامعة عين شمس وكان يعمل في الإطار الرياضي، وكانت علاقته بالطلاب جيدة وأصحاب.