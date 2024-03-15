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دراما المتحدة

سيف زاهر: مدحت شلبي حقق نجاحات كبيرة في الدوري السعودي

كتب:

محمد عزالدين
08:04 م | الجمعة 15 مارس 2024
سيف زاهر

سيف زاهر

وجّه الإعلامي الرياضي سيف زاهر، رسالة إلى مدحت شلبي المعلق الرياضي، قائلًا: «فين أيامك يا كابتن مدحت».

مدحت شلبي في الدوري السعودي 

وأوضح «زاهر»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه عمل مع مدحت شلبي لأكثر من 5 سنوات وهو من أكثر الشخصيات الذي كان يحب التعامل معها، مشددًا على أنه يسير خلال الفترة الحالية بخطواط نجاح كبيرة جدًا، ويتواجد حاليًا بالدوري السعودي وحقق نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أنهما عاشا معًا لحظات مميزة وسعيدة خلال العمل والتعليق والتحليل على الدوري المصري، قبل انتقال مدحت شلبي للدوري السعودي بداية الموسم، مضيفًا: «أنا كنت بحلل ماتش لريال مدريد والكابتن مدحت كان بيعلق وده كان المباراة الأهم ليا».

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