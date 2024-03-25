مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: أنا كوميديان على الشاشة وملك الخروج عن النص

أكد المعلق الرياضي مدحت شلبي أنه يحب أن يظهر بشكل كوميدي على شاشة التلفزيون، موضحا أنه يحب أن يكون كلامه ليس جادا أو يحمل معانٍ ضخمة، لأن الجمهور يحتاج ابتسامة وضحكة.

كوميدي على شاشة التلفزيون

وأشار «شلبي»، خلال حواره في برنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة قناة الحياة، إلى أن الجدية في تقديم الرسالة الرياضية تجعل الأمر صعبا و«دمه تقيل»، مشددًا على أنه يحب أن يكون الشخص الكوميدي على شاشة التلفزيون، ولكن لا يحب أن يكون مفتعلا، فهو لا يمتلك نصا أو سيناريو للكوميديا التي يتحدث بها خلال التعليق على مباريات كرة القدم.

ملك الخروج عن النص

وتابع المذيع والمعلق الرياضي مدحت شلبي،: «أنا ملك الخروج عن النص بس مش أوفر».