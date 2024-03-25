مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: النجاح في مجال الرياضة مرهون بالتخلص من الهوية

أكد الكابتن مدحت شلبي، أنه لاعب كرة من قبل التحاقه بكلية الشرطة، مشيرا إلى أنه كان يلعب في أحد أندية الناشئين، وبعد التحاقه بالشرطة، كان يلعب في منتخب كرة القدم للشرطة، لافتا إلى أنه بعدما أنهى حياته المهنية في الكرة، أخذ دورة كرة تؤهلة للتدريب في أحد جامعات لندن، بجانب عدة دورات داخل مصر، حتى عمل كمدرب.

مدحت شبلي: لا يمكن الإفصاح عن هوية النادي الذي لعبت به

وقال «شلبي» خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، إنه لا يمكن الإفصاح عن هوية النادي الذي لعب به، مشددا على أن النجاح في مجال الرياضة مرهون بالتخلص من الهوية الرياضية، بالأفعال والأقوال.

مدحت شلبي: الأهلي حظه حلو معايا لما بعلق على ماتشاته أمام الزمالك

وأشار إلى أنه «ربما الأهلي حظه حلو معايا شوية لما بعلق على ماتشاته مع الزمالك، فبيقولوا عليا أهلاوي، عشان الأهلي عادة بيكسب الزمالك في الماتشات اللي بعلق عليها، فأصبح جمهور الأهلي بيتفائل بيا وجمهور الزمالك بيتشائم».