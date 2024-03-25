مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: «مراتي متعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي»

قال الكابتن مدحت شلبي، إنه يتشرف أن يكون أهلاويا، وأيضا يتشرف بأن يكون زملكاويا، متابعا: «لا يمكن أفصح عن هويتي الرياضية، وحتى مراتي متعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي».

الإفصاح عن الهوية يؤدي لخسارة مدرسة كاملة

وأكد «شلبي» خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنه إذا أفصح عن هويته، يمكنه خسارة مدرسة كاملة، لافتا إلى أنه «ولا حد يعرف أنا ميولي لنادي إيه، ومراتي قالتلي في مرة أنا نفسي أعرف أنت أهلاوي ولا زملكاوي، قولتلها آخر لحظة قبل ما نغادر الأرض، هبقى أقولك».

وتابع: «هناك إعلاميين بيقدموا برامج ولعبوا في الأهلي والزمالك، ومعروف هو بينتمي لمدرسة إيه، لكن من الاحترافية هو إني أتخلص من ده على الشاشة، فالهوية يجب أن تظل في الظل، وعمري في حياتي سواء في مجال تقديم البرامج أو التعليق على المباريات، ما كانت عندي هوية مُسبقة وأنا بعلق».