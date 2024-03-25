مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. براءة أحمد داش من مقتل الممرض

أحداث مهمة شهدها ملخص الحلقة الأخيرة مسلسل مسار إجباري، إذ تم الكشف عن القاتل الحقيقي لحبية الكردي ومعرفة حقيقة تزوير الأبحاث المتعلقة بقضية شركات الأدوية الفاسدة، والتي يقودها المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) بصحبة سناء سالم (جوري بكر) وزوجها الدكتور صفوت مصباح.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة

وخلال ملخص الحلقة الأخيرة مسلسل مسار إجباري، جري محاكمة حسين بعد تسليم نفسه في قضية مقتل الممرض المتهم فيها ظلما، وترافع المحامي مجدي حشيش عن عائلة المجني عليه، وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، بينما طلب محامي حسين من هيئة المحكمة أن يتقدم على أخو المتهم بشهادته، وبدوره قدم على حافظة مستندات أظهر فيها أن أخيه تتم محاكمته الآن بسبب جريمة قتل حبيبة الكردي التي ارتكبها الدكتور صفوت مصباح.

وكان الأخوان على وحسين على الحلقات السابقة من مسلسل مسار إجباري يبحثان عن القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي، وذلك بعد أن كانو السبب في إخراج الدكتور صفوت مصباح من السجن بعد أن حكم عليه بالإعدام بعد أن قدموا دليل براءة يتفي ارتكابه الجريمة، إلا أنه من خلال تتيع خيوط الجريمة ومطابقة الأدلة من أجل معرفة القاتل الحقيقي دارات الشكوك حول صفوت، وبالفعل اعترف بالجريمة، وهوما دفع المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) أن ينتقم من على وحسين بخطف شقيقهم الأصغر وحبس حسين في جريمة قتل لم يرتكبها.

اعتراف الدكتور صفوت بقتل حبيبة الكردي

وفي ملخص الحلقة الأخيرة مسلسل مسار إجباري، اعترف الدكتور صفوت بأنه قتل حبيبة الكردي، مشيرة إلى أنها كانت تعمل على أبحاث تكشف تورط شركة أدوية أجنبية عاملة في السوق المصري في الأدوية الفاسدة ويمتلك المحامي مجدي حشيش الجزء الأكبر من أسهمها وهو مستشارها القانوني، وتجمعه علاقة بالدكتور صفوت وزوجته سناء، وكان بينهما بيزنس مشترك يحتم عليهم عدم ظهور أي أبحاث أو أي شيء أخر يعرقل عمل الشركة.

وأثارت هذه التسجيلات للدكتور صفوت استغراب الجميع، فلم يتوقعوا أن يكون هو قاتل حبيبة الكردي التي كانت تجمعه بها علاقة عاطفية، وكان يخطط للزواج منها، حيث أن علاقته بزوجته سناء كان شبه منتهية.

وفي نهاية ملخص الحلقة الأخيرة مسلسل مسار إجباري، تم بالنطق بالحكم على حسين (أحمد داش) بالبراءة من تهمة مقتل الممرض، والحكم بالقبض على كل من: المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) والدكتور صفوت مصباح وزجته سناء سالم (جوري بكر)، بتهمة قتل حبيب الكردي وتهمة الإضرار بالمواطنين وتزيف أبحاث متعلقة بالأدوية، وخرج حسين ممسكا بيده أخيه على معبرا له عن فخره بما قدمه أمام المحكمة.