الشراقوة عزموا القطار وأهل المطرية فطَّروا مصر.. «ولاد المحروسة يد واحدة»

فتح الأهالي بيوتهم على مصراعيها ليدخلها الجميع دون شروط، وباتت جاهزة لاستقبال الضيوف الذين أتوا من كل حدب وصوب بجميع محافظات مصر، لمشاركة لحظات السعادة على مائدة إفطار المطرية، التي تُعد أكبر مائدة بالعالم، والتي تضم حوالي 7 آلاف ضيف، معظمهم مصريون وآخرون من دول مختلفة، مثل الصين وفلسطين والجزائر.

وقف الشباب من أهالي عزبة حمادة بالمطرية، مرتدين زيا موحدا، بعضهم ينظمون استقبال الضيوف، وآخرون يوزعون الطعام على المائدة، وهناك جزء داخل المطبخ لطهي الطعام.

مداخل مائدة المطرية

3 مداخل لمائدة إفطار المطرية، كل واحد منهم أمامه لافتة تشير للمكان، وبعد الدخول للشارع، يظهر أحد الشباب المنظمين واقفًا ليستقبل الضيف، الذي يجد على يمينه ويساره طاولات الطعام وأعلاه الزينة، ومعظم أهالي عزبة حمادة تقريبًا يقفون في شرف منازلهم، والابتسامة تملاً وجوههم، وإن أراد أحد الضيوف الصعود إلى أي بيت، عليه فقط الإشارة بيده لأحد الجيران، الذي يقوم بطأطأة رأسه ليصعد ويرى المشهد من أعلى.

المشهد السابق يحدث في بضع ثوانٍ قليلة، لا يسأل ساكن البيت عن أي شيء، يبتسم ويرحب بالضيف دون أي ضيق.

زغاريد بعد أذان المغرب

يتراقص الأطفال على الأغاني الرمضانية، التي تعبر عن الشعور برائحة شهر رمضان في شوارع مصر، وقبل أذان المغرب بحوالي 10 دقائق، استبدلت الأغاني ببعض الآيات القرآنية، ومع انتهاء أذان المغرب ظهر بعض من السيدات، اللاتي أطلقن الزغاريد فرحين بالتجمع الكبير الذي حضره بعض المشاهير.