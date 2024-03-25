مدحت شلبي: «إفيه معلول واخده من أغنية شهيرة»

كشف الإعلامي مدحت شلبي، تفاصيل جملته الشهيرة في التعليق على هدف التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري الممتاز، قائلًا: «الإفية بتاع معلول جايبه من أغنية شهيرة لمحمد العزبي فيها نفس الجملة».

إفية علي معلول

وأشار «شلبي»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»، إلى تعرضه للإيقاف عن التعليق بسبب هذه الجملة، مضيفًا: «اتوقفت 4 مباريات بعد إفيه معلول إرضاءً للسوشيال ميديا».

وشدد على أن هذا «الإفية» لم يكن مقصودا منه أي شيء وصدر بعفوية ولا يمكن أن يتحدث بلفظ خارج، ولكن هناك من حاول استغلال ذلك لافتعال مشكلة.