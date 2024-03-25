مدحت شلبي يكشف توليه تدريب الأندية المصرية لمدة 12 عاما.. منها الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي الشهير مدحت شلبي، أنه سبق أن درب العديد من الأندية، ونافس على الصعود إلى الدوري الممتاز، لكن حتى الآن لم يصعد ولا مرة للمنافسة في الدوري الممتاز.

وأضاف شلبي، خلال لقاء بالإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «ع المسرح»، إنه درب نادي الشمس، ونادي أسمنت السويس وصعد بهم من الدرجة الرابعة إلى الأولى، ثم دربهم فاروق جعفر بالدوي الممتاز، وكشف أيضًا عن مفاجأة كبرى، وهو تدريبه للنادي الأهلي في فترة من الفترات.

مدحت شلبي يكشف عن توليه تدريب النادي الأهلي

يحكي «شلبي» عن تدريب النادي الأهلي قائلًا: «دي حكاية ممكن أول مرة أقولها وهو إني كنت في اتحاد الشرطة الرياضي ووقتها كان معانا اللواء سمير أبو السعود، كان نائب مدير اتحاد الشرطة، وكان ماسك فريق 18 سنة في الأهلي، جات له سفرية خارج مصر لها علاقة بالتدريب ووقتها لاعبي الأهلي كانوا بيتدربوا عندنا في اتحاد لشرطة»، وبعدها تولى مدحت شلبي تدريب النادي الأهلي سن 18 سنة.

لم يلعب مدحت شلبي في الأهلي ولا الزمالك

لم يسبق لمدحت شلبي أن درب أندية الدوري الممتاز، ولم يلعب ولا مرة في الأهلي ولا الزمالك: «معظم اللي بيدربوا يا انتماء أهلى يا زمالك، وفي الأقاليم بياخدوا أبناء البلد، في الإسماعيلية ياخدوا إسمعلاوية، والمصري ياخدوا ابن البلد».

واستمر مدحت شلبي في التدريب مدة 12 موسما متواليا: «اشتغلت 12 موسم مدرب متوالي ماقعدش في بيتي يوم واحد، كنت مطلوب، دربت فـ3 و4 أندية وتصفيات دوري ممتاز».