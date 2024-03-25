إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية

شنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ضمن الحملة المكبرة لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في مختلف المحافظات.

التصدي لمخالفات البناء

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، قال اللواء شريف بشارة، إن الحملات اليومية مستمرة للتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وتضمنت إزالة شدة خشبية مُعَدة لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لأعمدة دور تاسع علوي بشارع المستشفى الأميري.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم إزالة صبة خرسانية لأعمدة دور تاسع علوي بشارع شبين الكوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب إزالة سور من الطوب الأبيض على مساحة 40 مترا وبارتفاع 4 أمتار، مخالف للقانون 19 لسنة 2008 بقرية الضبعية.

ووجه محافظ الإسماعيلية، رؤساء القرى والأحياء والمراكز والمدن بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

حملة لتجميل شوارع الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية تنفيذ خطة لتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء بميدان الملك فهد بالتنسيق مع حي أول؛ لإعطائه الشكل الجمالي الحضاري الذي يليق بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تجميل أشجار الجزيرة الوسطى بمدخل محافظة الإسماعيلية في اتجاه طريق بورسعيد وطريق القاهرة.