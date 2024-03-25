مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة رغم عدم توازنه وإطاره الزمني المحدود، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

طالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدة أن قرار وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة لوضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية

وأشارت إلى أن قرار وقف إطلاق النار في غزة بعد أكثر من 5 أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية خطوة أولى ضرورية لوقف نزيف الدماء، كما أكدت مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.