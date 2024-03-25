10 معلومات عن إذاعة القرآن الكريم في عيدها الـ60

بمناسبة مرور 60 عاما على انطلاق بث إذاعة القرآن الكريم في 25 مارس 1964 احتفت محافظة القاهرة بتلك المناسبة، ورصدت المسيرة الحافلة الخاصة بإذاعة القرآن الكريم وهي كالتالي:

- بدأ إرسال إذاعة القرآن من القاهرة في السادسة صباح الأربعاء الموافق 11 ذو القعدة لعام 1383 هجرية، الموافق 25 مارس 1964.

- تعد الإذاعة الأقدم بين إذاعات القرآن في العالم.

- صدر قرار من الرئيس جمال عبدالناصر بإطلاق إذاعة القرآن لنشر مبادئ الإسلام الصحيحة وتلاوة القرآن الكريم.

- بداية الإذاعة كانت مدة البث 14 ساعة يوميا، على فترتين تبدأ من السادسة صباحا حتى الحادية عشر صباحا، ومن الثانية حتى الحادية عشر مساء على موجتين.

- وصل إرسال الإذاعة إلى ملايين المسلمين في العالم العربي والإسلامي في آسيا وشمال إفريقيا وكان الراديو الترانزستور وسيلة لالتقاط الإرسال بسهولة.

تسلسل السور

- قدمت القرآن كاملا بتسلسل السور والآيات كما نزلت على سيدنا محمد.

- انتشرت طبعة للمصحف مُذهَّبة بورق فاخر، ولكن اكتشِفَ أن بها تحريفات، ومن هنا قررت الدولة وضع آليات لتوثيق القرآن الكريم.

- الشيخ محمود خليل الحصري، أول صوت يقدم القرآن كاملًا، بتسلسل السور والآيات.

- شارك في التسجيلات عمالقة التلاوة، ومنهم: الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا.

رؤساء الإذاعة

- أول سيدة تتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم كانت الدكتورة هاجر سعد الدين، ومن رؤساء الإذاعة كامل البوهي، عادل القاضي، محمد الشناوي، عطية السيد، عبد الصمد الدسوقي، إبراهيم مجاهد، رضا عبدالسلام.