مدحت شلبي لـ«ع المسرح»: «قطعوا عني الهوا.. وخدت من وقت كريم حسن شحاتة»

كشف الكابتن مدحت شلبي، عن تعرضه لأحد المواقف السيئة على الهواء مباشر، مشددًا على أنه انقطع عنه الهواء خلال تقديم أحد البرامج الرياضية، معقبًا: «انقطع عني الهوا وأنا بختم برنامجي وسبت القناة كلها بسبب ده».

مواقف لمدحت شلبي على الهوا

وشدد «شلبي»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»، على أنه شخص يحترم الوقت كثيرًا ومن حق أي مدير قناة أن يضبط الوقت وفقًا للسياسة التحريرية، منوهًا بأنه من حق أي مدير قناة تحديد الوقت اللازم لكل برنامج.

وأشار إلى أن الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة من المذيعين المميزين جدًا ويحبه بشكل كبير، قائلًا: «حصلت واقعة واحدة مع كريم حسن وفتحت موضوع معين في آخر الحلقة ومكنش ينفع اقفل الموضوع اللي بعد ما اختمه.. بس ظروف الموقف ده حاجات كده.. وأخذت من وقت برنامج كريم حسن واعتذرت له بعدها».