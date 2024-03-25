مسلسل حق عرب الحلقة 15.. انفصال أحمد العوضي عن حنان بعد القبض عليها

استنجد الغرباوي بالمعلم عبدربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، لإنقاذ ابنته حنان، التي تؤدي دورها الفنانة دينا فؤاد من التهمة الملفقة لها بممارسة أعمال منافية للآداب، خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 15 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 15

ولم يتحمل عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي رؤية خطيبته حنان بـ«الملاية اللف» داخل قسم الشرطة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، وصفعها بالقلم على وجهها وأنهى علاقتهما واتهمها بأنها تريد خداعه من جديد بعدما أثبت المحضر تعاطيها لمواد كحولية وبحوزتها دولارت تحمل نفس التسلسل الرقمي لمن كان معها بالشقة المخلة للآداب، فانفعل عليها وتركها.

وحاولت ماجدة التي تجسد دورها الفنانة سلوى عثمان تهدئة ابنها من الفاجعة التي تعرض لها، مؤكدة أن حنان ليست نهاية الكون وأن هذا نصيبه واختبار وسيمر، وأن يقوم بصلاة ركعتين والدعاء لله بأن يخفف عنه أزمته ويتخطاها.

عرب السويركي يتصدى لتهديدات رباح أبو الدهب

وتوالت الأحداث وتوعد رباح أبوالدهب والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز لـ عرب السويركي، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي من أجل الانتقام منه بعدما قام صديقه المقرب بخداعه وسرقة مبلغ 150 ألف جنيه منه مقابل إرشاده عن مقبرة أثرية جديدة والتى تم اكتشاف أنها مزيفة وليست حقيقية، ولكن عرب السويركي هدده بألا يقترب من صديقه لأنه لن يتركه يتعرض لأي أذى.