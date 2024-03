ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 15.. القبض على دينا فؤاد بتهمة مخالفة الآداب

بدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 15، بتفاصيل مثيرة، على قناة ON Drama، من بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية عرب السويركي، وتتمحور أحداث العمل حوله لواجهته العديد من الصعوبات والتحديات وكيفية تغلبه عليها.

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 15.. البشعة تبرأ أحمد العوضي

وخضع عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي لقانون البشعة لكشف حقيقة خداعه للمعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، بعدما حريق مخازن الخشب الخاصة به ومحاولة قتله بالتوقيت نفسه، لكن البشعة برأت عرب السويركي من شكوك المعلم عبدربه، لكن عرب اتخذ قراره بعدم العمل معه مرة أخري حتى تسليمه كل تفاصيل العمل؛ لكي لا يسأله عنه مرة أخري.

القبض على دينا فؤاد بتهمة مخلة بالأداب

وتوالت أحداث الحلقة وداهمت الشرطة الشقة التي ذهبت إليها حنان، وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بتهمة الآداب العامة؛ إذ جرى ضبطها على الفراش مع شخص لا تعلمه وظلت تصرخ بأنها لا تعلم كيف جرى استدراجها، لكن دون جدوي.

مواعيد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 15

ويعاد مسلسل حق عرب الحلقة 15 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 ظهرًا والاعادة الثانية فى تمام الساعة 3 عصرا، كما تعاد على قناة ON في تمام الساعة 11:15 صباحا، بالاضافة لعرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية.