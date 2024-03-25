ملخص الحلقة 15 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تنقذ نور إيهاب من قضية مخدرات

لا تزال الفنانة ريهام حجاج «صدفة» تحاول التقرب من شقيقتها «فرح» نور إيهاب، وهي إحدى طالباتها بالمدرسة، وهو ما شهدته أحداث الحلقة 15 مسلسل صدفة.

أحداث الحلقة 15 مسلسل صدفة.. مدرس يطلب تحويل نور إيهاب للتحقيق

خلال الحلقة 15 مسلسل صدفة، وقعت «فرح» نور إيهاب، في يد أحد المدرسين، الذي اكتشف وجود كيس مخدرات معها بالمدرسة، وطالب تحويلها للتحقيق وفصلها من الدراسة، وعند معرفة صدفة بالأمر، دبرت مكيدة على المدير، وحصلت على كيس المخدرات خلسة، من على المكتب، حتى تنقذها من القسم.

وكشفت «فرح» نور إيهاب، ما فعلته صدفة من أجلها، لتسألها وتتحدث معها، وتؤكد لها أنها تصدق أنها شقيقتها.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.