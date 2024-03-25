رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناتي cbc وdmc الحلقة 15

كتب:

آية أشرف
03:16 م | الإثنين 25 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 15

مسلسل صدفة الحلقة 15

حظي مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، باهتمام الجمهور، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية، والمتعلقة بالشباب ومرحلة مراهقتهم.

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناتي «cbc» و«dmc»

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة على قناتي dmc وcbc الحلقة 15، بطولة الفنانة ريهام حجاج.

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 15 على شاشة قناة cbc في تمام  الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي. 

ويعرض إعادة مسلسل صدفة الحلقة 15 على قناة dmc  الساعة 6:30 صباحًا.

وتأتي اعادةالحلقة 15 من مسلسل صدفة، على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

 

أبطال مسلسل صدفة 

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

اقرأ المزيد:

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 15 على قناة الحياة اليوم 

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 15

انتحار ميار الغيطي وخطة شيطانية لوالدتها.. ملخص الحلقة 14 مسلسل صدفة

مسلسل صدفة الحلقة 14.. ريهام حجاج تعتدي على رشدي الشامي في منزلها
بقلم آية أشرف