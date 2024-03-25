موعد إعادة مسلسل صدفة على قناتي cbc وdmc الحلقة 15

حظي مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، باهتمام الجمهور، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية، والمتعلقة بالشباب ومرحلة مراهقتهم.

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناتي «cbc» و«dmc»

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة على قناتي dmc وcbc الحلقة 15، بطولة الفنانة ريهام حجاج.

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 15 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض إعادة مسلسل صدفة الحلقة 15 على قناة dmc الساعة 6:30 صباحًا.

وتأتي اعادةالحلقة 15 من مسلسل صدفة، على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.