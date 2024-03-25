مسلسل صدفة الحلقة 15.. ريهام حجاج تسرق مليون جنيه من أحد طلابها

كشفت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 15، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المفاجئة، على رأسها التأكد من أن «صدفة» هي التي سرقت أموال «علي» سليم الترك، حتى تجبره على الزواج من زميلته «راندا» التي تزوجها عرفيا، ثم تركها عقب حملها.

تفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 15

وبدأ مسلسل صدفة الحلقة 15، بطولة ريهام حجاج، بذهاب «صدفة» لبيت علي، رفقة خطيبها، إذ بدأت تترك بابه ولكن دون رد.

وجود حقيبة أموال مع صدفة

وطلبت «صدفة» من طارق خطيبها، فتح الباب، وبالفعل نجح، وعند دخولهما المنزل، لم تجده صدفة، لكنها وجدت الأموال «مليون جنيه» وقررت الاستيلاء عليها للضغط عليه.

وكانت الحلقة الماضية، أظهرت اكتشاف شقيقة صدفة «حنان» حقيبة أموال لدى شقيقتها.

قصة مسلسل صدفة

يدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة» مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.