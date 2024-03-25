مسلسل صدفة الحلقة 15.. هل تنجح ميار الغيطي في بدء حياة جديدة؟

تشهد الحلقة 15 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المشوقة، خاصة بعد إنقاذ «منار» ميار الغيطي، من الموت مجدداً عقب محاولتها أذى نفسها، بعدما كشف زوجها خيانتها له، وانفصالها عنه.

واستطاع الطبيب إنقاذ حياة «منار» خلال أحداث مسلسل صدفة، وأوصى أسرتها بضرورة عرضها على طبيب نفسي ليعرف سبب لجوئها لما يؤذيها، وعدم تركها للجلوس بمفردها حتى لا تكرر ذلك مرة أخرى.

وكانت ميار الغيطي، ذهبت لزوجها «أدهم» كي يسامحها، لكنه رفض بعدما تأكد من خيانتها له.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.