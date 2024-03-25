ملخص عتبات البهجة الحلقة 15.. مطاردة الشرطة تنهي حياة فريد

بدأ مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15، بمراقبة وتتبع تيتا «عنبة» ونعناعة «جومانا مراد» لعمر «خالد شباط»، حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، بطلب من «بهجت» لكي يطمئن على حفيده، وإليكم ملخص عتبات البهجة الحلقة 15.

ملخص عتبات البهجة الحلقة 15.. فريد يطلب من عمر تنفيذ المهمة

جلس فريد «حازم إيهاب» مع عمر «خالد شباط»، وطلب منه تنفيذ المهمة خوفا على حياته بشكل يحمل التهديد والوعيد، ويخرج عمر من المكان الذي كان يتواجد فيه مع فريد، ويلحقه تيتا به، وبعدها يخرج فريد وتلحقه نعناعة.

ويذهب عمر للبنك لتنفيذ المهمة متخفيًا في ملابسه، وبعد انتهاء المهمة يرسل رساله لفريد يخبره باكتمال المهمة، وتوصل نعناعة فريد لمنزلة وتتصل ببهجت «يحيى الفخراني» لتخبره عن مكان وجود فريد، واستعد فريد للهرب خارج مصر، إلا أنه وجد أمامة بهجت، وسأله بهجت ماذا يريد من حفيده عمر؟

وأكد بهجت لفريد، أنه ربى عمر من أموال حلال، عكس ما رباه أبيه بأموال ملوثة بالدماء، وبعدها ينفعل فريد على بهجت الأنصاري، ويتهمه بحبس والده من أجل الحصول على الترقية في الوظيفة، وأخبرت نعناعة عمر بمكان وجود بهجت مع فريد ويدخل لهما مسرعا لكي ينقذ الموقف، وعمر يتحدث مع فريد بشأن أن كل البيانات التي أرسلها له مزيفة وأن مصيره سيكون السجن.

فريد يسقط بهجت أرضا

وتحرك فريد سريعا ناحية بهجت، وأسقطه أرضا، وتحرك تجاه عمر وانهال عليه بالضرب ليغيب عن الوعي، وهرب فريد لكن تتبعه نعناعة وتخبر الشرطة عنه، وأثناء مداهمة الشرطة لفريد تصدمه سيارة ويلقىي حتفه، واستجاب عمر للعلاج وعاد للحياة من جديد، وتستقبله نعناعة بشكل كبير.

ويسافر عرفان، بزوجته علية، ويوردع بهجت متأثرا بتركه لمصر وذكرياته بها.