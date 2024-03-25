ما الفرق بين الونس والوحدة؟.. «فضفضة» من قلب صلاح عبدالله في عتبات البهجة

تحدث «عرفان»، ويجسد دوره الفنان صلاح عبدالله، أثناء جلوسه مع «بهجت» الفنان يحيى الفخراني، عن الونس والوحدة من وجهة نظره، خلال أحداث مسلسل عتبات البهجة، إذ قال بصوت مكلوم وحزين: «عارف يا بهجت الونس الحقيقي أنك تبقى قريب من حد تحس أن قلبه عليك وأنك تبقى مطمن له بجد».

وفسر الوحدة من وجهة نظره، قائلًا: «الوحدة بقى بعيد عنك إحساس صعب أوي، مش معناه أنك تبقى قاعد لوحدك لأ.. ممكن تبقى قاعد وسط ناس كتير أوي، وبرضه حاسس بالوحدة».

واشتكى «عرفان»، خلال حديثه مع «بهجت»، يشكو له من بُعد زوجته عنه بعد سفرها إلى ابنهما، وإحساس الوحدة الذي يشعر به بعد سفرها، ويؤكد له «بهجت» أنّه يشعر بنفس الإحساس تجاه حفيده «عمر»، يجسده الفنان خالد شباط.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

شهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، رسالة وداع تلقاها بهجت وعرفان من «لبنى»، وتجسدها الفنانة صفاء الطوخي، شكرتهما فيها على وجودهما إلى جانبها، مؤكدة عدم قدرتها على تحمل ما تتعرض له من ضغوط الحياة، وقرارها بالابتعاد عنهما، ويحاول الاثنان البحث عن مكانها.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يُعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءً، ويشارك في العمل يحيى الفخراني وصلاح عبدالله وجومانا مراد وعنبة وخالد شباط وصفاء الطوخي وعلاء مرسي.