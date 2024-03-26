مسلسل صدفة الحلقة 15.. سلوى خطاب تحاول قتل ريهام حجاج 

انتهت احداث الحلقة 15 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، بمحاولة خطف «صدفة»، بعدما ذهبت إلى منزلها بصحبة شقيقتها «فرح» نور إيهاب، لتجد رجال رشدي الشامي، يحاولون الإمساك بها، بعدما ربطوا شقيقتها «حنان» وزوجها، إلا أن صدفة استطاعت الفرار منهم.

مسلسل صدفة الحلقة 15.. سلوى خطاب تتنازل عن الطلاق

على الجانب الآخر، لا تزال «هالة» سلوى خطاب، تحاول قتل «صدفة»؛ إذ قررت مساومة «فؤاد» خالد الصاوي، بأن تتنازل عن الطلاق وعن كتابة ممتلكاته لها، مقابل أن يقتل صدفة، فهل ينفذ طلبها؟.

مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول «ميس صدفة» مدرسة التاريخ، وخلال الأحداث تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.

يذكر أن مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي.