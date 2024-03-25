«سقط على الأرض بسبب فطوطة».. موقف غريب حدث لسمير غانم في رمضان

عرف الراحل سمير غانم شهر رمضان، من أطباق الكنافة والقطايف واللعب في الشوارع بالفوانيس مع أصدقائه، ومثلما منحه الشهر الكريم ذكرياتٍ سعيدة في طفولته، أهدى إلى جمهوره من الأطفال إرثًا من السعادة والبهجة تبقى حاضرةً كل رمضان، من خلال فوازيره الشهيرة التي قدّم خلالها واحدة من أكثر الشخصيات ارتباطًا بذاكرة جيل الثمانينيات والتسعينيات، وهي فطوطة.

رمضان في حياة الفنان سمير غانم

سمير غانم النجم الذي خلّد اسمه في عالم الكوميديا، بخفة ظله ومظهره الأنيق مع «أفشاته» التلقائية، لم تحجب عنه أضواء الشهرة احتفالاته السنوية بشهر رمضان الكريم، رغم تحولها من اللهو الصبياني إلى الفوازير الاستعراضية، حسب حديثه في برنامج «ذكريات رمضان» مع الإعلامية سوزان حسن: «كبرت ودخلت الجامعة وبدأت التمثيل فتحول احتفالي برمضان من خلال التلفزيون، وقدّمت فوازير من غير ألوان مع جورج والضيف أحمد أخرجها المبدع محمد سالم، اللي في مرة لقاني بنفعل في مشهد فوقف التصوير، وقالي أنت بتمثل ولا إيه إحنا بنعمل فوازير وعايزين نضحك».

ميلاد شخصية فطوطة

ولما بزغ اسم سمير غانم في عالم السينما والمسرح والتلفزيون، أتته فكرة تقديم شخصية كرتونية تعكس البساطة والنقاء الطفولي الذي ينطوي على شيء من السذاجة المحببة إلى النفس في قالب كوميدي خفيف، وساعده الكاتب «عبد الرحمن شوقي» في اختيار اسم لها يكون على وزن الرحالة الشهير «ابن بطوطة» ومن هنا ولدت شخصية «فطوطة»، المخرج الذي يجوب أنحاء العالم ببدلة خضراء اللون لا تناسب قامته القصيرة: «استوحينا اللبس من مسرحية المتزوجون، لما كنت لابس بدلة واسعة عليا ولقيناها فكرة جميلة والناس حبوها».

مواقف طريفة سببها فطوطة

شخصية فطوطة التي تعلق بها الأطفال في تسعينيات القرن الماضي، جلبت للفنان الراحل بعض المتاعب الطريفة التي يذكر منها اضطراره إلى إعادة تمثيل كل مشهد من مشاهد الفوازير الشهيرة مرتين، مرة بشخصيته العادية ومرة بشخصية فطوطة.

وحكى «غانم»، خلال اللقاء، عن موقف طريف تعرض له خلال إحدى الحفلات، التي جمعته بالأطفال: «لما بقف وسط عدد كبير من الأطفال ببقى خايف منهم؛ لأنهم كلهم عايزين يتكلموا ويسألوا في نفس اللحظة وبيبقى فيه أطفال أقوياء، مرة لقيت طفل بيشدني وقعني في الأرض وأمه مش تقوله اسكت وهي شايفاه بيبهدلني لأ دي مبسوطة بيه».