هل تظهر إيمي سمير غانم في محارب بعد ظهورها بالكليب الجديد؟

دعمت الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان حسن الرداد في كليبه الدعائي الجديد «ولعها»، ليصالح بها زملاءه في العمل، حيث وصف كل بطل من أبطال المسلسل بصفة تميزه في الأغنية بطريقة المهرجانات.

محمد سيد بشير يتحدث عن ضيوف الشرف في محارب

علق مؤلف المسلسل محمد سيد بشير على حقيقة ظهورها في المسلسل قائلا: «المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف»، وبسؤاله عن ظهور إيمي سمير غانم في المسلسل قال: «لا أريد أن أفصح عن ضيوف الشرف المشاركين في المسلسل، لكن سيكون هناك مفاجآت»

معلومات عن أغنية محارب

أغنية محارب ولعها للفنان حسن الرداد، من كلمات وألحان صلاح دوشة وتوزيع موسيقي بيشو.

مسلسل محارب

دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته، حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.